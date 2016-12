Borsa, nuova giornata nera a Milano: -1,45%, tonfo Mps a -19,39%

Seduta negativa a Piazza Affari, che chiude con il Ftse Mib in calo dell'1,45% a 15.708 punti. Pesa il nuovo scivolone di Mps: il titolo, che in apertura non è riuscito a fare prezzo e che nel corso della seduta si è caratterizzato per diversi stop and go, ha finito col cedere il 19,39% a 0,26 euro, ritoccando ancora i minimi storici.