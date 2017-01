Borsa, Milano sotto i 20mila punti

La Borsa di Milano continua a soffrire per la crisi dei mercati asiatici, in particolare quelli cinesi, e il Ftse Mib scivola sotto i 20mila punti, con una perdita pari al 2,6%, ritornando ai livelli di metà gennaio 2015. L'indice oscilla infatti tra i 19.887 e il 19.901 punti. Ma in Europa c'è anche chi fa peggio, come Amsterdam e Francoforte, che lasciano sul terreno oltre il 3%. Londra e Parigi viaggiano intorno al -2,6%.