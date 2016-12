Borsa, Milano risale: +0,08%

Piazza Affari risale dopo l'avvio in rally, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,08% a 22.110 punti mentre l'All Share lo 0,04% a 23.637 punti. Male le banche: soffrono Mps, Bpe, Bpm e Banco popolare. Bene invece per Mediaset (+0,45%) ed Fca (+0,38%). Le altre Piazze europee si muovono in lentezza in attesa dell'annuncio della Fed sui tassi.