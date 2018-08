Borsa, Milano in leggero rialzo in apertura: Ftse Mib +0,02%

Apertura in leggero rialzo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib guadagna lo 0,02% a 20.801,93 punti, l'All-Share lo 0,07% a 23.054,29. Il differenziale tra Btp e Bund a dieci anni è in apertura di giornata a 277,4 punti in linea con i 277 punti della chiusura in calo di ieri. Il tasso sul decennale del tesoro è al 3,15%.