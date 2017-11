Borsa, Milano chiude positiva: Ftse Mib +0,65%, All Share +0,59%

Chiusura positiva per Piazza Affari, sulla scia delle altre Borse europee. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,65% a 21.935,79 punti mentre l'All Share lo 0,59% a 24.181,56 punti. A brillare sul listino principale milanese è stata Bper (+6,04%). Acquisti anche sul titolo di Banco Bpm (+2,39%), Unipol e UnipolSai (+2,32% e +0,96%) nel giorno della semestrale. Benefici anche per Mediaset (+2,03%) e per Tim (+0,57%).