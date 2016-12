Borsa, Milano chiude in rosso

18:00 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che cede il 2,10% a 19.369 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno l'1,88% a 20.455 punti, mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,38% a 17.809 punti. Tra i titoli, positiva Mps (+1,48%). Il mercato ha apprezzato la decisione dell'istituto senese di procedere con un aumento di capitale da 2 miliardi di euro dopo gli stress test della Bce, escludendo altre opzioni.