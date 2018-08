Borsa, Milano chiude in ribasso: Ftse Mib -0,53%, All Share -0,55%

Chiusura negativa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,53% a 20.415 punti mentre l'All Share ha lasciato sul terreno lo 0,55% a 22.618 punti. Dopo il tonfo in Borsa di giovedì, a seguito del crollo del ponte Morandi (-22%), Atlantia, la holding di Autostrade per l'Italia, ha messo a segno un primo rimbalzo guadagnando il 5,68%.