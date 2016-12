Borsa, Milano chiude in rialzo

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,06% a 18.208 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +0,89% a 19.809 punti. Vola Mediaset (+6,84%), bene anche Moncler (+3,63%) e Unipol (+3,45%). In controtendenza Banco popolare (-2,75%) e Anima Holding (-1,84%).