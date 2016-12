Borsa, Milano chiude in rialzo

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,08% a 18.206 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +0,97% a 19.852 punti. Seduta ottima per il comparto bancario, con Banco popolare (+7,12%) e Unicredit (+5,17%). In controtendenza Luxottica (-4,65%) e Finmeccanica (-1,86%).