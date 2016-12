Borsa, Milano chiude in rialzo

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,80% a 17.623 punti. Stesso risultato anche per il Ftse All Share: 0,80% a 19.252 punti. Bene Saipem e Yoox, in controtendenza Mps e Telecom Italia.