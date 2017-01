Borsa, Milano chiude in rialzo

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,04% a 18.880 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +1,01% a 20.535 punti. In giornata si è aggravato il crollo di Mps, che ha raggiunto un nuovo minimo storico. Dopo essere stato sospeso diverse volte in asta di volatilità, il titolo ha concluso in calo del 14,37% a 0,6555 euro mentre in corso di seduta ha toccato anche un prezzo di 0,6525 euro.