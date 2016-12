Borsa, Milano chiude in rialzo

Chiusura col segno più per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,70% a 22.294 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +0,65% a 24.031 punti. Bene Prysmian (+2,83%), Cnh Industrial (+2,71%) e Bpm (+2,62%). In controtendenza Moncler (-2,35%) e Terna (-1,87%).