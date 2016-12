Borsa, Milano chiude in rialzo

Chiusura positiva per Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dell'1,74% a 22.217 punti. Tra i titoli svettano St (+4,80%), in vista di possibili operazioni straordinarie nel settore, Exor (+4,10%) e Unipol (+2,70%). Bene anche le altre Borse europee: i mercati del Vecchio Continente, reduci da tre sedute negative, hanno guadagnato mediamente più dell'1%.