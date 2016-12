Borsa, Milano chiude in rialzo

Seduta positiva per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso a +0,75% a 21.612 punti, mentre il Ftse All Share ha guadagnato lo 0,61% attestandosi a 23.203 punti. Pesante Saipem (-4,9%) e male Ferragamo (-1,6%), mentre si portano in testa al listino Bpm (+4,4%) e Intesa San Paolo (+2,4).