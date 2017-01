Borsa, Milano chiude in rialzo

Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,69% a 23.407 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,65% a 25.101 punti. Dopo la decisione della Bce di prolungare i tempi per le revisioni dei modelli di rischio, in Piazza Affari bene tutto il settore del credito: Ubi +2,3% finale a 7,34 euro, Azimut +1,9%, Banco popolare +1,4%. Positive anche le maggiori: Intesa +1,1%, Mps +0,7%, Unicredit +0,6%.