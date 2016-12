Borsa, Milano chiude in rialzo

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano, che nel corso della seduta ha rivisto per un breve lasso di tempo i massimi di novembre 2009: 24.157 punti. L'indice Ftse Mib nel finale ha segnato +1,12% a 24.031 punti, mentre il Ftse All Share guadagna l'1,15% a 25.627 punti.