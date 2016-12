18:22 - Seduta positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che chiude in aumento dello 0,62% a 19.130 punti. Il Ftse All Share segna una crescita dello 0,69% a quota 20.275. Tra i titoli principali bene, grazie all'allentarsi della tensione sui Bond, soprattutto le banche: Bpm è salita del 5%, Mps del 2,4%, Banco Popolare del 2,3% e Ubi del 2,1%. Acquisti anche su Unicredit (+1,8%) e Intesa (+1,3%).