Borsa, Milano chiude in rialzo

17:50 - Chiusura in positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,48% a 19.074 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,47% a 20.172 punti e il Ftse Italia Star guadagna lo 0,35% a 18.526 punti. Tra i titoli male Mps, più volte fermata in asta di volatilità. In rosso anche Carige, sui timori che la Bce possa chiedere un aumento di capitale superiore ai 700 milioni preventivati. Entrambi i titoli hanno ritoccato i loro minimi storici.