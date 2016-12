18:09 - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,85% a 19.258 punti e l'Ftse All Share lo 0,71% a 20.306 punti. Bene anche le altre Borse europee con Londra che chiude a +0,67%, Francoforte a +0,65% e Parigi a +0,79%.