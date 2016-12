Borsa, Milano chiude in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna l'1,03%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che mette a segno un rialzo dell'1,03% a 16.476 punti. Ancora una giornata di forti vendite per Mps: il titolo ha chiuso in calo del 3,9% a 0,1737 euro. Molto bene le altre banche: Ubi è cresciuta del 5,7% finale, Bpm del 5,1%, Bper del 5%. Acquisti consistenti anche su Generali (+4,1%), Unicredit (+4%) e Mediobanca (+3,7%) con Intesa che è salita del 3,3%.