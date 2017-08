Borsa, Milano chiude in rialzo: indice Ftse Mib guadagna lo 0,69%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,69% terminando gli scambi a 21.084,19 punti. In moderato ribasso gli altri listini europei. A Londra il Ftse100 segna un calo dello 0,41% a 7.337,28 euro, a Francoforte il Dax perde invece lo 0,58% a 12.381,25 punti. Arretrano rispettivamente dello 0,33% e dello 0,53% l'Ibex di Madrid e il Cac40 di Parigi, a 10.488,60 e 5.152,40 punti.