Borsa, Milano chiude in rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,65%

Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,65% a 19.187,67 punti. Il Ftse All Share guadagna lo 0,70% a 20.991,05 punti mentre il Ftse Italia Star mette a segno un rialzo dello 0,60% a 29.141,87 punti. Tra i titoli, bene Bpm (+4,8%) e Fca (+4,14%).