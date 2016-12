Borsa, Milano chiude in rialzo: Ftse Mib +0,71%, tonfo Mps

Chiusura positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,71% a 16.743 punti. Tra i titoli, male Mps che tocca il suo nuovo minimo perdendo il 4,67% a 0,243 euro dopo una doppia sospensione in asta di volatilità. In genere positivi gli altri istituti di credito: Banco Popolare guadagna il 5,05%, Mediobanca il 3,01% e Unicredit il 2,81%.