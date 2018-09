Borsa, Milano chiude in rialzo: Ftse Mib +0,69%

Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,69% a 21.536 punti. Segno "più" anche per gli altri mercati azionari: Londra ha terminato le attività in rialzo dell'1,6%, Francoforte dello 0,8% mentre Parigi dello 0,7%.