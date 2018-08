Borsa, Milano chiude in rialzo: Ftse Mib +0,68% a 20.760 punti

Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,68% a 20.760 punti. Positive anche le altre principali Borse europee, con l'indice d'area Stoxx 600 che avanza dello 0,25%. Bene Parigi (+0,3%) e Francoforte (+0,27%), mentre archivia la seduta in rosso Londra (-0,71%). Chiusura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund: il differenziale di rendimento scende a 271 punti, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,11%.