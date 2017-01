Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,23%

La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,23% a 19.687 punti. Fca sugli scudi a Piazza Affari. Il gruppo automobilistico ha guadagnato il 7% a 9,9 euro, inanellando la sesta seduta positiva in Borsa, grazie alla nuova attenzione sul titolo favorita da alcuni giudizi positivi delle banche d'affari, guardando anche a possibili novita' in arrivo dall'appuntamento della prossima settimana a Detroit.