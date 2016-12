Borsa, Milano chiude in rialzo del 3,3%: balzo di Mps a +10,5%

La Borsa di Milano chiude in rialzo del 3,34% a 17.903 punti, con Monte dei Paschi di Siena che guida gli acquisti sui finanziari e balza del 10,51% a 0,61 euro. Giornata nera, invece, per Salini Impregilo all'indomani della presentazione del piano, con un finale in calo del 13,62% a 3,17 euro.