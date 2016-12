Borsa, Milano chiude in positivo

La Borsa di Milano chiude in positivo, con l'indice Ftse Mib in progresso del 2,28% a 22.309 punti. Il Ftse All Share avanza del 2,15% a 24.020 punti e il Ftse Italia Star guadagna lo 0,96% a 25.295 punti. Tra i titoli, il maggior rialzo è Finmeccanica (+5,43%). Recupera con forza Rcs, con un rimbalzo del 4,75% a 0,58 euro, dopo i cali degli ultimi giorni in scia alle valutazioni degli analisti finanziari sui conti e l'indebitamento della società.