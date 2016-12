Borsa, Milano chiude in positivo

Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib in crescita dello 0,63% a 23.396 punti. Tra i titoli spicca Fca che mette a segno un incremento superiore al 5% (5,75% a 13,98 euro) dopo l'utile in aumento del 69% e la revisione al rialzo delle stime sul 2015.