Borsa, Milano chiude in positivo: Ftse Mib in rialzo dello 0,79%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che segna un progresso dello 0,79% a 18.889,19 punti. Tra i titoli, in luce Chn Industrial (+5,39%), StM (+5%), Poste (+3,85%) e Ferrari (+3,73%). Male Saipem (-2,75%), Unicredit (-1,65%) e Ubi (-1,47%).