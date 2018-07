Borsa, Milano chiude in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,49%

Chiusura in positivo per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,49% a 22.033 punti, mentre l'All Share guadagna lo 0,50% a 24.263,65 punti. Tra i titoli, in luce Saipem (+3,91%) e Prysmian (+3,61%). Bene anche Mediaset (+2,79%), Tenaris (+2,56%), Cnh Industrial (+2,43%). Cali di oltre l'1%, invece, per Ferragamo (-1,68%), Campari (-1,42%), A2A (-1,14%) e Italgas (-1,20%). Poco variato lo spread Btp-Bund, in area 237 punti base.