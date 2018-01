Borsa, Milano chiude in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,41%

Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,41% a 23.719,81 punti. Fca, che in giornata ha toccato i 20,18 euro con un rialzo del 3,80%, rallenta nel corso degli ultimi scambi e conclude le contrattazioni in calo dello 0,10% a 19,42 euro, nel giorno dei conti 2017 chiusi con un utile in crescita del 93% e un indebitamento quasi dimezzato.