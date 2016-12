Borsa, Milano chiude in netto ribasso: Ftse Mib -1,26%

Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde l'1,26% a 17.156,48 punti. A pesare sui listini, le parole pronunciate ieri dal presidente della Bce, Mario Draghi, che non ha messo mano ai tassi di rifinanziamento principale e non ha ampliato i termini temporali del programma di Qe. Male Mps, che chiude sui minimi della seduta a -2,21% a 0,24 euro dopo l'annuncio dell'uscita dell'ad Fabrizio Viola.