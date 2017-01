Borsa,Milano chiude in netto rialzo

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,57% a 18.657 punti, in testa alle altre principali Borse europee. Tra i titoli, sprint per Banco Popolare (+9,23% a 8,52 euro) e Bpm (+7,44% a 0,75 euro): i mercati apprezzano la fusione ormai vicina. Negativa invece Ubi (-0,92%), rimasta per ora fuori dai giochi.