Borsa,Milano chiude in netto rialzo

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,5% a 23.091 punti, mentre il Ftse All Share a fine contrattazioni ha segnato un +2,34% a 24.634 punti. Sprint di Yoox (+5,79%), Ubi Banca (+2,28%), Moncler (+4,17%) e Bpm (+3,83%).