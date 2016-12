Borsa,Milano chiude in netto rialzo: Ftse Mib +2,83%, bene i bancari

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna il 2,83% a 16.721 punti. In gran spolvero il comparto bancario mentre cresce la fiducia su un'intesa in Europa per risolvere i problemi degli istituti italiani. Vola Unicredit (+13,45%), con il collocamento del 10% di Fineco e la revisione strategica annunciata dal neo a.d. Jean Pierre Mustier. Ubi Banca è salita del 10,86%, Bper dell'8,15% e Bpm del 7,63%.