Borsa, Milano chiude in netto rialzo: +2,09%, ai massimi da gennaio

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,09% a 18.994 punti, ai massimi dal 21 gennaio. Il Ftse All Share ha invece registrato un +1,94% a 20.632 punti. Bene il settore del credito, con Banco popolare (+9,50%) e Bpm (+8,56%) tra i titoli migliori. Chiude a 148 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano all'1,84% sul mercato secondario.