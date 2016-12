Borsa, Milano chiude in netto calo

Chiusura in netto calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib perde il 2,47% a 21.995 punti mentre l'All Share il 2, 32% a 23.762 punti. I titoli peggiori sono stati Campari (-4,52%), Luxottica (-3,64%), Banco Popolare (-3,57%), Eni (-3,19%). In controtendenza Snam (+3,74%) e Yoox Net-A-Porter Group (+2,17%).