Borsa, Milano chiude in netto calo: Ftse Mib perde l'1,54%

Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha perso l'1,54% a 22.398,15 punti. In attesa della formazione del nuovo governo, ancora tensione sui titoli di Stato italiani con lo spread tra Btp e Bund che è salito fino a quota 215 per poi assestarsi attorno ai 205 punti base alla fine della seduta.