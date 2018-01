Borsa, Milano chiude in netto calo: Ftse Mib a -1,35%

Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che segna un calo dell'1,35% a 23.480,92 punti. In rosso anche i principali listini europei. A Madrid l'indice Ibex35 perde l'1,21% a 10.428,20 punti, a Londra il Ftse100 l'1,09% a 7.587,98 punti e a Parigi il Cac40 lo 0,87% a 5.473,78 punti. Francoforte lascia sul campo lo 0,95% a 13.197,71 punti.