Borsa, Milano chiude in netto calo: Ftse Mib -1,28%

Chiusura in netto calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,28% chiudendo a 20.495,1 punti. Milano, come tutte le principali piazze europee, ha risentito dell'acuirsi della crisi Argentina che ha chiesto all'Fmi di accelerare i pagamenti del piano da 50 miliardi mentre la valuta locale sta registrando una nuova pesante flessione.