Borsa, Milano chiude in negativo

Chiusura in rosso per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,60% a 22.581,33 punti. Tra i titoli, la maglia nera va a Tenaris (-3,06%) seguita da Cnh (-2,01%) e Prysmian (-2,17%). Ad incidere sulla debolezza del listino anche le vendite su Telecom (-1,96%) e Fca (-1,41%). Prosegue il buon andamento del lusso con Ferragamo (+1,02%) ancora in luce, e Moncler (+1,36%).