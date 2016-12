Borsa, Milano chiude in negativo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,62%

Chiusura in ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha terminato gli scambi in calo dello 0,62% a 16.318,60 punti. E' la sesta seduta consecutiva in rosso per Piazza Affari. Male anche le altre Borse europee: Parigi ha perso lo 0,78%, Londra la peggiore (-1,43%).