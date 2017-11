Borsa, Milano chiude in negativo: Ftse Mib perde lo 0,50%

Chiusura in rosso per Piazza Affari, in linea con l'andamento delle Borse europee. A Milano l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,50% a 21.620 punti. Tra i titoli bene Fca, che ha guadagnato il 5,75% a 12,13 euro. Male il comparto bancario: Banco Bpm (-2,47%) e Ubi (-2,05%).