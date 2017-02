Borsa, Milano chiude in negativo: Ftse Mib perde lo 0,42%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,42% a 19.006 punti. In rosso anche il Ftse All Share che perde lo 0,30% a 22.872 punti, mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,25% a 29.306 punti.