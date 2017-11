Borsa, Milano chiude in negativo: Ftse Mib perde l'1,51%

Chiusura in netto ribasso per Piazza Affari, in scia alle altre Borse europee, a causa delle tensioni geopolitiche provocate dalla Corea del Nord che minaccia di attaccare l'avamposto degli Stati Uniti a Guam. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,51% a 21.354 punti. Sul listino, cali accentuati per Saipem (-3,14%), Ferrari (-2,89%), Ubi Banca (-2,74%) ed Exor (-2,72%). Nessun titolo in rialzo.