Borsa,Milano chiude in lieve rialzo

Inizio di settimana con il segno più per la Borsa di Milano, che chiude le contrattazioni in territorio positivo. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,04% a 23.321,86 punti. In lieve rialzo anche l'indice Ftse All Share, che conclude la giornata a +0,13% a 24.910,03 punti.