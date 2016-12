Borsa, Milano chiude in lieve rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,09%

Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che termina gli scambi in progresso dello 0,09% a 16.515 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,08% a 18.104 punti. Tra i titoli crolla Mps che, dopo una serie di stop and go, chiude a -13,08% a 0,20 euro.