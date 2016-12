Borsa, Milano chiude in lieve calo

Chiusura in leggero calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,16% a 20.726 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,30% a 22.282 punti. In controtendenza Tenaris (+2,45%) e Monte dei Paschi di Siena (+1,92%).