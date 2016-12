Borsa, Milano chiude in lieve calo: -0,16%, tonfo Mps (-12,08%)

Chiusura in lieve calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha ceduto lo 0,16% a 19.215 punti. Scivolone per Mps nell'ultimo giorno utile per la conversione dei bond subordinati e per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei piccoli risparmiatori. Il titolo dell'istituto senese ha ceduto il 12,08% a 16,3 euro. In luce Mediaset, che ha segnato un rialzo del 2,84% a 4,56 euro.